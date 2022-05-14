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أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح.. غدا

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أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح.. غدا

عملاق النفط السعودي حقق قفزة في صافي الربح في 2021 بنسبة بلغت 124.4%

دبي - العربية.نت

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تترقب سوق الأسهم السعودية، غدا الأحد، إفصاح شركة أرامكو السعودية عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2022، قبل افتتاح السوق.

فيما سيتم نشر التقرير الأولي للربع الأول من عام 2022 والذي يحمل القوائم المالية الكاملة يوم الاثنين 16 مايو 2022.

وأفادت أرامكو في وقت سابق، بأنه لن يكون هناك بث إلكتروني لنتائج الربع الأول من عام 2022، وسيكون البث الإلكتروني متزامناً مع إعلان النتائج النصف سنوية في شهر أغسطس 2022.

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وكان عملاق النفط السعودي، حقق قفزة في صافي الربح في العام 2021 بنسبة بلغت 124.4%.وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.

وعكست الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

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