حريق "الظهران مول".. شركات سعودية تعلن حجم الضرر

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأحد، عن وقوع حريق جزئي في "الظهران مول"، الواقع بمحافظة الظهران بالمنطقة الشرقية، صباح يوم الجمعة بتاريخ 13 مايو 2022.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، إن الحريق نشب خلال الساعات الأولى من الصباح وقبل موعد افتتاح المول الرسمي، وتمت السيطرة عليه من قبل الجهات المختصة دون وقوع أي إصابات أو وفيات بشرية، مشيرة إلى دور فرقة الطوارئ التابعة للدفاع المدني بالمحافظة الذي ساهم في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي.

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وأضافت أنه حسب المسح الميداني الأولي، فقد طال الحريق منطقة محدودة من توسعة المول الواقعة في الجهة الغربية والتي تم افتتاحها خلال عام 2008، حيث تشكل مساحة الأجزاء المتضررة أقل من 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية.

ولا تزال الشركة في انتظار تقرير الحادث المفصل والذي سيصدر من قبل الدفاع المدني.

وتوقعت المراكز العربية، إعادة افتتاح المول خلال الأسابيع القليلة القادمة نظراً لمحدودية الحريق، موضحة أنها ستقوم بتقييم الأثر المالي الناتج عن الحادث بعد اكتمال إجراءات المسح الميداني للموقع، رغم توقعها المبدئي بأن الأثر المالي الذي ستتكبده الشركة لن يتجاوز مبلغ 25 مليون ريال في ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة للمول والتي شرعت الشركة في إجراءات المطالبة به.

وأشارت إلى أن التغطية التأمينية لهذا المركز ولجميع المراكز التجارية الـ20 الأخرى تعتبر شاملة، حيث تغطي كامل مرافق المراكز التجارية وتغطي أيضاً أي خسائر للإيرادات ناتجة عن توقف أنشطتها التشغيلية نتيجة مثل هذا النوع من الحوادث.

من جانبها قالت شركة التأمين العربية التعاونية، إنها استلمت بلاغا عن وقوع حادث حريق في مجمع الظهران مول بمدينة الظهران التابع لشركة المراكز العربية، وعينت فور استلامها البلاغ مقدر خسائر مرخص من قبل البنك المركزي السعودي وذلك لتقييم الأضرار الناتجة عن الحريق.

وأوضحت شركة التأمين العربية، أن الخسائر الناتجة عن هذا الحريق معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفق الأصول بنسبة تفوق 99.5%، وبالتالي لن يكون هناك أثر مالي جوهري على النتائج المالية للشركة.

وأعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"، أنها ستقوم بتقييم الأثر المالي الناتج عن الحادث بشكل دقيق بعد اكتمال إجراءات المسح الميداني للموقع.

وقالت إنه وفقاً للتقديرات الأولية ، فإنها تتوقع أن 11 متجرا من أصل 64 متجرا في المول قد تضرر بسبب الحريق، إلى جانب وجود التغطية التأمينية الشاملة لفروع الحكير في المول والتي تغطي أيضاً أية خسائر ناتجة عن توقف أنشطتها التشغيلية.

وتوقعت "الحكير"، ألا يكون الأثر المالي جوهريا، مشيرة إلى أنها تدير نحو 1,800 متجر.

فيما قالت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، إن الحريق لم يصل إلى معرضها وسيتم تقييم الأثر المالي الناتج عن الحادث وعن الإغلاق بشكل دقيق لاحقاً.