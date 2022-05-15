"ذيب للسيارات" تربح 42.6 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 64%

ارتفع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب"، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 63.99% في الربع الأول من 2022، إلى 42.59 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 25.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي أرباح "ذيب للسيارات" بنسبة 10.2% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 47.44 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات التأجير قصير الأجل بنسبة 45.5% لتصل إلى 112 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على تأجير السيارات خلال مواسم الرياض والأحداث الاجتماعية الأخرى خلال الربع الأول من عام 2022.

وأضافت الشركة أن إيرادات التأجير طويل الأجل ارتفعت بنسبة 17.1% لتصل إلى 75.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، ويعزى ذلك إلى العقود الجديدة التي حصلت عليها الشركة بالإضافة إلى تجديد العقود التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وأوضحت أنه علاوة على ذلك، تُعزى زيادة صافي الربح أيضا إلى زيادة هامش الربح الإجمالي الذي ارتفع إلى 38.2% في الربع الأول من عام 2022 من 30.2% في الربع الأول من عام 2021، ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة التشغيل لأسطول التأجير قصير الأجل وزيادة هامش الربح في قطاع مبيعات السيارات.