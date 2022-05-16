الشركات الكويتية تعلن عن نتائجها الفصلية.. استقرار في أرباح "أجيليتي"

أعلنت مجموعة من الشركات في الكويت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، من بينها "أجيليتي" التي نمت أرباحها بنسبة 1% لتصل إلى 12.7 مليون دينار.

كما أعلنت أيضاً شركة "مركز سلطان" ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 5% إلى 860 ألف دينار تقريباً، وكذلك قفزت أرباح شركة "الوطنية العقارية" بنحو 140% لتسجل أكثر من 3 ملايين دينار بنهاية الربع الأول.

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ومن ضمن النتائج أيضاً، تراجع أرباح شركة "ميزان القابضة" الفصلية بنسبة 40% إلى 3 ملايين دينار تقريباً.