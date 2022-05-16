.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشركات الكويتية تعلن عن نتائجها الفصلية.. استقرار في أرباح "أجيليتي"

  • الخط
أجيليتي
أجيليتي
بورصة الكويت

الشركات الكويتية تعلن عن نتائجها الفصلية.. استقرار في أرباح "أجيليتي"

تراجع أرباح "ميزان القابضة" بنسبة 40% إلى 3 ملايين دينار تقريباً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة من الشركات في الكويت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، من بينها "أجيليتي" التي نمت أرباحها بنسبة 1% لتصل إلى 12.7 مليون دينار.

كما أعلنت أيضاً شركة "مركز سلطان" ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 5% إلى 860 ألف دينار تقريباً، وكذلك قفزت أرباح شركة "الوطنية العقارية" بنحو 140% لتسجل أكثر من 3 ملايين دينار بنهاية الربع الأول.

ومن ضمن النتائج أيضاً، تراجع أرباح شركة "ميزان القابضة" الفصلية بنسبة 40% إلى 3 ملايين دينار تقريباً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟ عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟
اكتشف المزيد