بورصة الكويت
الشركات الكويتية تعلن عن نتائجها الفصلية.. استقرار في أرباح "أجيليتي"
تراجع أرباح "ميزان القابضة" بنسبة 40% إلى 3 ملايين دينار تقريباً
أعلنت مجموعة من الشركات في الكويت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، من بينها "أجيليتي" التي نمت أرباحها بنسبة 1% لتصل إلى 12.7 مليون دينار.
كما أعلنت أيضاً شركة "مركز سلطان" ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 5% إلى 860 ألف دينار تقريباً، وكذلك قفزت أرباح شركة "الوطنية العقارية" بنحو 140% لتسجل أكثر من 3 ملايين دينار بنهاية الربع الأول.
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ومن ضمن النتائج أيضاً، تراجع أرباح شركة "ميزان القابضة" الفصلية بنسبة 40% إلى 3 ملايين دينار تقريباً.
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