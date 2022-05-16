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ماكدونالدز تقرر التخارج من روسيا.. بدأت بيع أعمالها

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ماكدونالدز
ماكدونالدز
روسيا و أوكرانيا

ماكدونالدز تقرر التخارج من روسيا.. بدأت بيع أعمالها

سبق وأغلقت فروعها الـ850 في روسيا مؤقتاً بعد غزو أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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قالت شركة ماكدونالدز، اليوم الاثنين، إنها تعتزم التخارج من السوق الروسية، وقد بدأت عملية بيع أعمالها هناك، وفق ما نقلته "رويترز".

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت السلسلة الأميركية للوجبات السريعة إغلاق فروعها الـ850 في روسيا مؤقتاً، عقب قرارات مماثلة من شركات عالمية على غرار كوكاكولا وستاربكس.

وتدر فروع ماكدونالدز في كل من روسيا وأوكرانيا 9% من إيرادات الشركة.

كانت علامات تجارية شهيرة أغلقت محالها في روسيا وعلقت أنشطتها أو غادرت نهائياً، على وقع العقوبات الغربية التي طالت موسكو، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد أعوام طويلة على تواجدها في البلاد.

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