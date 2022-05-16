"القابضة للنفط" البحرينية تعين مستشارا ماليا استعدادا لتسييل الأصول

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية (نوجا القابضة) مارك توماس، اليوم الاثنين، إن الشركة تجري مناقشات نهائية بشأن تعيين مستشار استراتيجي وآخر مالي مستقل.

وتوقع توماس، استكمال استراتيجية شاملة للطاقة في غضون 6 أشهر، وذلك استعدادا لبدء برنامج لتسييل الأصول في أقرب وقت العام المقبل.

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وأوضح توماس أن مجموعته، وهي الشركة الأم لشركات الطاقة الرئيسية التابعة للدولة في البحرين، أصدرت طلب تقديم عروض لتعيين مستشار مالي مستقل الأسبوع الماضي، وتتوقع الانتهاء من عملية التعيين في غضون 8 أسابيع تقريبا.

وأضاف توماس: "سيتولى المستشار المالي المستقل الإشراف على تسييل الأصول، وديوننا وهيكلتها، والبحث عن فرص يمكننا من خلالها استخدام أشكال بديلة من التمويل مثل القروض المرتبطة بالاستدامة، فضلا عن هيكل تشغيل فعال".