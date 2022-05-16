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"رعاية" تربح 30 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 16%

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سوق السعودية

"رعاية" تربح 30 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 16%

بسبب 3 عوامل منها انخفاض صافي الإيرادات للربع الأول من 2022 بنسبة 1.3%

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 16.05% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 30 مليون ريال، مقارنة بنحو 35.7 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "رعاية" بنسبة 18.29% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 36.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "رعاية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل هي انخفاض صافي الإيرادات للربع الأول من 2022 بنسبة 1.3% ( 211.5 مليون ريال) بسبب انخفاض مرضى الإحالات من وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 29.1% مقابل 29.7% في الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض الهامش من إيرادات بعض العملاء مثل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية الإدارية.

ويبلغ هامش الربح الصافي للربع الأول من العام الجاري 14.2%.

ومع انتهاء الربع الأول للعام 2022 تلقت الشركة دفعات بقيمة 86 مليون ريال سعودي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فترات سابقة.

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