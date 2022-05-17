"سيسكو" تعتمد سياسة جديدة للتوزيعات.. وأرباحها تتراجع 97% بالربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 97.5% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 0.8 مليون ريال مقارنة بنحو 32.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، ومقابل خسائر نحو 0.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ترجع صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، نتيجة التأثر بالاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية والتي تفاقمت بسبب إعادة فرض القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في الصين، مما أثر على حجم مناولة الحاويات الصادرة والواردة وحاويات المسافنة في قطاع الموانئ.

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وأضافت أن إيرادات وأرباح قطاع أنظمة المياه تأثرت خلال الربع الأول من 2022، بسبب انخفاض إنتاج محطة تحلية شركة كنداسة لخدمات المياه لمدة شهرين متصلة خلال الربع مما نتج عنه خسارة تكبدتها الشركة التابعة.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، إن مجلس الإدارة وافق على سياسة توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة عن العامين 2022 و2023.

وقرر مجلس الإدارة اعتماد سياسة توزيع أرباح جديدة، تهدف بموجبها إلى العمل على دفع إجمالي توزيعات أرباح سنوية بقيمة 0.80 ريال لكل سهم عن كل سنة لكلتا السنتين الماليتين 2022 و2023.

وتتضمن هذه السياسة أن تكون توزيع الأرباح نصف سنوية وقدرها 0.40 ريال لكل سهم خلال هاتين السنتين.

وستتم مراجعة سياسة توزيع الأرباح سنويًا في سياق متطلبات الاستثمار للشركة والتي قد تخضع للتغيير بناءً على أي تغييرات في السوق أو تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة والتدفقات النقدية وأي فرصة استثمارية جديدة أو التزامات مالية يمكن أن تنشأ في المستقبل.