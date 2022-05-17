سوق السعودية
أسمنت حائل تتحول للخسارة بـ6.9 مليون ريال في الربع الأول
بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت حائل، تحولها للخسارة في الربع الأول من 2022، بنحو 6.89 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 25.87 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر أسمنت حائل بنسبة 44.6% في الربع الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 4.76 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
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وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، التحول للخسارة في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.
وتراجعت إيرادات أسمنت حائل بنسبة 16.2% في الربع الأول من 2022، إلى 68.61 مليون ريال مقارنة بنحو 81.89 مليون ريال إيرادات الربع المماثل من 2021.
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