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تغطية طرح "فاديكو" في سوق "نمو" 57.7 مرة

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السوق الموازية نمو
السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

تغطية طرح "فاديكو" في سوق "نمو" 57.7 مرة

تحديد سعر طرح السهم بـ71 ريالا

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 282 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.

وقالت يقين المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح بلغ 71 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت أن نسبة التغطية بلغت 57.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأربعاء 11 مايو 2022 إلى 15 مايو 2022.

وذكرت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، أنها ستقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" في السوق الموازية "نمو".

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