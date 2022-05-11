اكتتاب "فاديكو" في سوق "نمو".. اليوم بدء الطرح للمستثمرين المؤهلين

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" عن تحديد النطاق السعري لطرح "فاديكو" المحتمل في السوق الموازية "نمو" بين (65 - 71) ريالا للسهم الواحد.

وقالت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عملية الطرح تتمثل في طرح عدد 282 ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

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وسيتم تخصيص عدد 282 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 70,490 سهما.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في يوم الأربعاء تاريخ 11 مايو 2022 وتنتهي في يوم الأحد بتاريخ 15 مايو 2022.