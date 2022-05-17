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"الخليج للاستثمار" تستحوذ على حصة أغلبية في "المسواك".. بهذه القيمة!

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شركة الخليج للاستثمار
شركة الخليج للاستثمار الإسلامي
سوق السعودية

"الخليج للاستثمار" تستحوذ على حصة أغلبية في "المسواك".. بهذه القيمة!

خطة لطرحها في البورصة السعودية خلال عامين

دبي - العربية.نت

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استحوذت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي الإماراتية (GII)، على حصة أغلبية في أكبر شركة سعودية للعناية بالأسنان والأمراض الجلدية بقيمة 530 مليون دولار.

وقالت (GII) في بيان، إنها استحوذت على حصة أغلبية من شركة الأسهم الخاصة "جدوى للاستثمار"، ومقرها السعودية، في عيادات "المسواك لطب الأسنان"، وتحديداً 51% من الشركة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأتي ذلك، بعدما كشفت مصادر لوكالة بلومبرغ في نوفمبر أن الخليج للاستثمار الإسلامي، كانت تخطط لشراء حصة أغلبية في شركة الرعاية الصحية مقابل حوالي 600 مليون دولار.

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وقال الشريك المؤسس لشركة (GII)، محمد الحسن: "الصفقة تاريخية وتعكس قدرتنا ووصولنا في قطاع الرعاية الصحية والسوق السعودية"، مضيفاً أن شركته تسعى إلى إدراج "المسواك" في سوق تداول السعودية في غضون 2 إلى 3 سنوات.

وبحسب البيان، تدير شركة المسواك أكثر من 80 مركزاً في 20 مدينة سعودية.

ووفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، استحوذت "جدوى" على حصتها في شركة المسواك في عام 2017.

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