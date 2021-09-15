الخليج للاستثمار الإسلامي للعربية: نستهدف هذه القطاعات في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، محمد الحسن، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن الشركة تركز حالياً على الاستثمار في العقارات وتتنوع بين العقارات المحلية في دبي والدولية في بريطانيا وفرنسا وأميركا، والجزء الثاني هو الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة.

وأضاف أن الشركة دخلت مؤخرا للاستثمار في السوق الهندي، وتستهدف زيادة استثماراتها هناك، لأن بها نموا كبيرا متوقعا، وتستثمر في الشركات التي لديها عدد كبير من المستهلكين ومنها شركة تصنع السكوتر وأخرى تعتمد في مبيعاتها على المستهلكين.

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وذكر محمد الحسن، أن شركة "الخليج للاستثمار" تدرس كيفية دخول السوق السعودي والقطاعات الأفضل للاستثمار منذ نحو 18 شهراً، وكانت البداية بقطاع الرعاية الصحية، لأنه من أبرز القطاعات وفرصة جيدة للاستثمار.

وأضاف أن الصفقة في طور المحادثات حالياً للاستحواذ على واحدة من الشركات الضخمة في القطاع، وسيعلن عنها في الوقت المناسب.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن القطاع الثاني المخطط الاستثمار فيه بالسعودية هو اللوجستيات وتحديداً في المستودعات نظراً لأن الشركة تصنف ثاني أكبر شركة خاصة تمتلك مستودعات في دبي، ونسعى للاستثمار في السعودية، لأن بها نموا كبيرا متوقعا مع التركيز على المنطقة الشرقية والغربية والرياض.

تعتزم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في الإمارات، والتي تدير استثمارات بقيمة تقارب ملياري دولار، شراء حصة بقيمة 600 مليون دولار في شركة رعاية صحية سعودية.

وتهدف "الخليج للاستثمار الإسلامية" ضخ نحو مليار دولار في المملكة خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام مع استهداف استثمارات بالخدمات اللوجستية والمطابخ السحابية.

وقال محمد الحسن، إن المطابخ السحابية ومشاريع ريادة أعمال عوائدها مرتفعة، وأيضاً عوائد القطاع الصحي تتراوح بين 15 إلى 16% عند التخارج.

وأشار إلى أن تمويل عمليات الاستحواذ يعتمد على التوقيت والسيولة لدى المؤسسة، ويجري الاعتماد على 15% إلى 30% تمويل من الشركة والمساهمين، و70% من بعض المستثمرين وصناديق سيادية وشركات مدرجة.

بشأن طرح أسهم الخليج للاستثمار الإسلامية، قال الرئيس التنفيذي إنه بعد الدراسة والمباحثات مع مجلس الإدارة جرى الاتفاق على الطرح والإدراج خلال 3 سنوات، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، والأقرب هو طرح 15%.

وقال محمد الحسن، إن إيرادات الشركة تنمو بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% سنوياً، ونمت في الفترة من 2019 إلى 2021، بنسبة تراوحت بين 40 إلى 45%، ويتوقع نموها بنسبة 20 إلى 25% خلال 3 سنوات قادمة.