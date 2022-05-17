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"الدوائية" تربح 30.7 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 25%

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شعار الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"
سوق السعودية

"الدوائية" تربح 30.7 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 25%

نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي وإجمالي الربح

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" بنسبة 25.35% في الربع الأول من 2022، ليصل إلى 30.66 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 24.46 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021، ومقابل خسائر نحو 41.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن صافي الربح ارتفع بمبلغ 6.2 مليون ريال في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 11.7 مليون ريال ما يعادل نحو 45% وزيادة في إجمالي الربح بمبلغ 42.8 مليون ريال ما يعادل 30%.

وأضافت أنه كان لمزيج المبيعات تأثير إيجابي على إجمالي الربح، كما أن التحسن في كفاءة الإنتاج أثر بشكل إيجابي على تكلفة المبيعات وبالتالي تحسن إجمالي الربح.

وأشارت إلى استخدام جزء من الزيادة في إجمالي الربح لتعويض زيادة المصاريف التشغيلية التي زادت بمقدار 15.6 مليون ريال تماشياً مع خطة النمو.

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