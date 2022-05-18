.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "دله الصحية" ترتفع 59% إلى 86.9 مليون ريال بالربع الأول

  • الخط
دله للخدمات الصحية
دله للخدمات الصحية
سوق السعودية

أرباح "دله الصحية" ترتفع 59% إلى 86.9 مليون ريال بالربع الأول

بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 23% والتحسن في كفاءة أداء العمل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" بنسبة 59.13% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 86.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 54.61 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "دله الصحية" بنسبة 4.1% في الربع الأول من 2022، مقارنة بأرباح نحو 83.46 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 23.2% لتبلغ 609.40 مليون ريال مقارنة بـ 494.67 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وبزيادة قدرها 114.73 مليون ريال، وذلك نتيجة استمرار الزيادة في أعداد المراجعين والذي انعكس بدورة على زيادة نسب الإشغال.

ارتفاع أرباح "أكوا باور" في الربع الأول 9% لـ152 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "أكوا باور" في الربع الأول 9% لـ152 مليون ريال

ويعود كذلك إلى التحسن في كفاءة أداء العمل والذي انعكس على انخفاض نسبة التكاليف لإيرادات التشغيل، حيث بلغت نسبتها 82% في الربع الأول من عام 2022م مقارنة بـ 85.3% في الربع المماثل من العام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني
اكتشف المزيد