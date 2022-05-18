أرباح "دله الصحية" ترتفع 59% إلى 86.9 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" بنسبة 59.13% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 86.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 54.61 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "دله الصحية" بنسبة 4.1% في الربع الأول من 2022، مقارنة بأرباح نحو 83.46 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 23.2% لتبلغ 609.40 مليون ريال مقارنة بـ 494.67 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وبزيادة قدرها 114.73 مليون ريال، وذلك نتيجة استمرار الزيادة في أعداد المراجعين والذي انعكس بدورة على زيادة نسب الإشغال.

ويعود كذلك إلى التحسن في كفاءة أداء العمل والذي انعكس على انخفاض نسبة التكاليف لإيرادات التشغيل، حيث بلغت نسبتها 82% في الربع الأول من عام 2022م مقارنة بـ 85.3% في الربع المماثل من العام السابق.