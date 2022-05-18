خسائر إعمار المدينة الاقتصادية تتراجع 17.5% لـ 160 مليون ريال بالربع الأول

تراجعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 17.5% في الربع الأول من 2022، إلى 160 مليون ريال، مقابل 194 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 43.46% في الربع الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 283 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الخسائر في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل رئيسية منها تسجيل شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسارة إجمالية قدرها 6.5 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022 والتي تمثل انخفاضا في الخسارة بمقدار 10.6 مليون ريال بنسبة 62% مقارنة بإجمالي خسارة قدرها 17 مليون ريال سعودي للربع المماثل، بسبب ارتفاع إجمالي خسارة المشاريع بمبلغ 4.3 مليون ريال.

ويعود كذلك إلى انخفاض مصروفات الاستهلاك بمبلغ 5.5 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى استهلاك بعض الأصول بالكامل قبل عام 2022، بالإضافة إلى انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022.

وبلغت الخسائر المتراكمة 3.626 مليار ريال كما في 31 مارس 2022 بمبلغ بما يعادل 31.99% من رأس مال الشركة والبالغ 11.333 مليار ريال.

وذكر مراجع الحسابات، أن المجموعة تكبدت خسارة صافية قدرها 160.4 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022، وحتى ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمقدار 2.8 مليار ريال. مضيفاً أن هذه الأحداث أو الظروف تشير إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها فيها، إلى وجود حالة عدم تأكد مادي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأم.