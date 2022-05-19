أرباح "الحمادي" تنمو 74% إلى 62 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي" بنسبة 74.34% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 61.96 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 35.54 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، قفز صافي أرباح "الحمادي" بنسبة 480.69% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 10.67 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "الحمادي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية لمستشفى الحمادي النزهة والسويدي وذلك نتيجة زيادة أعداد مرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم.

ونمت إيرادات "الحمادي" بنسبة 10.87% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 250.89 مليون ريال مقارنة بنحو 226.29 مليون ريال إيرادات الربع المماثل من العام 2021.

وأضافت أن الأرباح ارتفعت تأثراً بمخصص الخسائر الإئتمانية المكون خلال الربع الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وذلك استناداً على تحديث البيانات المتعلقة بالمبالغ المتوقع استردادها والمستخدمة في نموذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة طبقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (9).