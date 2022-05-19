أرباح "اللجين" تتراجع 7.5% إلى 55.8 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة اللجين القابضة بنسبة 7.5% في الربع الأول من 2022 إلى 55.78 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 60.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "اللجين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح اللجين القابضة بنسبة 96.05% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 1.41 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

وذكرت "اللجين" أن سبب انخفاض صافي الربح خلال الأول من 2022 على أساس ربعي، يعود إلى ربح من إعادة القياس بالقيمة العادلة بمبلغ 1.352 مليار ريال بعد توحيد القوائم مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

بلغ صافي الربح لشركة "ناتبت" للربع الأول من العام الحالي 88 مليون ريال مقابل صافي ربح 113 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح 138 مليون ريال للربع الرابع 2021.