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مساهمو "اللجين" يقرون سياسة توزيع الأرباح لـ 2022 و2023

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اللجين- شركة ناتبت التابعة لها
شركة ناتبت التابعة لـ"اللجين"
سوق السعودية

مساهمو "اللجين" يقرون سياسة توزيع الأرباح لـ 2022 و2023

بحد أدنى ريال بما يعادل 10% من رأس المال المدفوع عن كل سنة

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة اللجين القابضة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مساء أمس الأربعاء، على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2022 و2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المساهمين وافقوا على توزيع أرباح على مساهمي الشركة بحد أدنى ريال بما يعادل 10% من رأس المال المدفوع عن كل سنة للأعوام 2022 و2023.

وأضافت أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناءً على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، وزيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية، بالإضافة إلى أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية.

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وفوض المساهمون مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2022، ووافقوا على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي بنهاية 2021 نسبة 41.63% من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2022.

ووافقوا على على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة)، وتعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

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