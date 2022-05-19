عمومية "العقارية" توافق على زيادة رأس المال إلى 3.75 مليار ريال
عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.593 مليار ريال
أعلنت الشركة العقارية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، من 2.4 مليار ريال إلى 3.750 مليار ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.593 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن الزيادة تمثل 56.25% من رأس مال الشركة، بما يمثل 0.5625 سهم جديد لكل سهم حالي.
وأضافت أن سبب زيادة رأس المال هو، لتمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة، بالإضافة إلى تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية.
وفي بيان منفصل، ذكرت "تداول السعودية" إنه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 19 مايو 2022 على أساس سعر 16.18 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة.
وقالت إنه سيتم إيداع حقوق الشركة العقارية السعودية في محافظ المساهمين يوم الإثنين 23 مايو 2022.
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