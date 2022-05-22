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أرباح "أوراسكوم كونستراكشون" تنخفض 45% في الربع الأول

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أوراسكوم للإنشاءات

أرباح "أوراسكوم كونستراكشون" تنخفض 45% في الربع الأول

على الرغم من نمو الإيرادات الفصلية 20% لتقارب 980 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الصافية لشركة أوراسكوم كونستراكشون خلال الربع الأول من العام الجاري بـ45% على أساس سنوي إلى 13 مليون دولار.

جاءت هذه النتائج على الرغم من نمو الإيرادات الفصلية 20% لتقارب 980 مليون دولار.

ونمت قيمة المشاريع تحت التنفيذ بنحو 2.3% على أساس سنوي إلى 5.5 مليار دولار باستثناء حصة الشركة البالغة 50% في بيسيكس.

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كما أعلنت الشركة أن صافي النقد بلغ 37 مليون دولار بنهاية مارس.

في هذا السياق، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنحو 23 سنتا للسهم بنسبة عائد 5.5%.

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