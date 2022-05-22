مجموعة هيونداي تستثمر 5 مليارات دولار في أميركا حتى 2025

قالت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الأحد، إنها تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة حتى عام 2025 لتعزيز تعاونها مع الشركات الأميركية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات والتنقل الجوي في المناطق الحضرية والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

جاء الإعلان عن ذلك خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكوريا الجنوبية.

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ومجموعة هيونداي واحدة من بين أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم من حيث مبيعات السيارات.

ولم تذكر المجموعة أين سيتم استثمار 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة.

وأعلنت مجموعة هيونداي موتور، التي تضم شركة هيونداي موتور وكيا كورب، يوم الجمعة عن خططها لاستثمار 5.5 مليار دولار في جورجيا لبناء منشآت للسيارات الكهربائية والبطاريات.