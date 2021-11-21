كوريا الجنوبية تستعد لاقتحام سوق السيارات الكهربائية

تخطط كوريا الجنوبية لاقتحام سوق السيارات الكهربائية، حيث تتطلع شركتا "هيونداي" و"كيا" إلى تحقيق تقدم كبير مع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المستقبلية. وكشف الأخوان الكوريان الجنوبيان عن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الكبيرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات يوم الأربعاء، وقالت كلتا الشركتين إنهما يعرضان معاينة لنماذج مستقبلية حقيقية.

وشركتا هيونداي وكيا هما شركتان وثيقتا الصلة، وغالبًا ما يتشاركان الهندسة في سياراتهما. وتمتلك شركة هيونداي موتور، الشركة الأم لشركة هيونداي، حصة كبيرة من كيا، وقد حقق كلاهما نجاحات كبيرة مع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي تعمل بالبنزين.

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وحتى قبل أن تتسبب شريحة الكمبيوتر العالمية في تأخير الإنتاج لجميع صانعي السيارات تقريبًا، واجهت كيا صعوبة في الاحتفاظ بسيارتها الشهيرة تيلورايد SUV في المخزون لأن الطلب كان مرتفعًا للغاية. كما بيعت سيارة هيونداي باليسايد كروس أوفر ذات الثلاثة صفوف بالكامل، والتي تشترك في الكثير من هندستها مع "تيلورايد" بشكل جيد.

وكلاهما يرغب في مواصلة هذا النجاح حتى عند الانتقال إلى السيارات الكهربائية. ومن الواضح أن هذه سيارات مفاهيم وليست نماذج إنتاج، لكن صانعي السيارات يقولون إنهم يقدمون أدلة على منتجات مستقبلية حقيقية. وتمتلئ المفاهيم بميزات من غير المرجح أن تجعلها سيارة الدفع الرباعي إنتاجية. إذ يحتوي كلاهما على أبواب تفتح للخارج من المركز، مثل أبواب الحظيرة بدون عمود مركزي.

ترى جيسيكا كالدويل، محللة الصناعة في موقع السيارات Edmunds.com: "ليس هناك من ينكر أن العلامات التجارية الكورية الجنوبية قد شهدت مؤخرًا نجاحًا أكبر إلى حد ما من المتوقع في قطاع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة". "على الرغم من أن كلا المركبتين النموذجيتين تبدو بعيدة جدًا عن الإنتاج الفعلي، إلا أنها مؤشرات إيجابية على أن هيونداي وكيا تفكران في تنمية قاعدة عملائهما وتوسيع خط إنتاج سيارات الدفع الرباعي الكبير، لتشمل الإصدارات المكهربة في المستقبل".

وصفت كل من هيونداي وكيا هذه المفاهيم بأنها تشترك في نفس الهندسة الأساسية المسماة "E-GMP ،" أو Electric Global Modular Platfor. وهي منصة هندسة المركبات الكهربائية الأساسية عالية المرونة، ويمكن استخدامها لإنشاء مجموعة متنوعة من النماذج من أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.

وتتوقع كل من هيونداي وكيا البدء في بيع سيارة كهربائية صغيرة جديدة، تعتمد على نفس منصة E-GMP بحلول أوائل العام المقبل. ولم يقل أي من مصنعي السيارات متى سيبدأ الإنتاج بالضبط، لكن المعطيات القائمة تشير إلى أنهم قد يبدأون في تقديم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الكبيرة.