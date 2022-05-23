أرباح "مسك" تتراجع 89% في الربع الأول من 2022

تراجع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" بنسبة 88.9% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 100 ألف ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 900 ألف ريال في الربع المماثل من 2021، وخسارة نحو 17.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "مسك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الهوامش الربحية وزيادة المصاريف نتيجة ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

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وسجلت "مسك" خسائر متراكمة نحو 90.5 مليون ريال بنهاية مارس 2022، تعادل نسبة 22.6% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.