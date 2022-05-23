.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العربية للأنابيب تفوز بقعد من أرامكو بـ100 مليون ريال

  • الخط
الشركة العربية للأنابيب - موقع الشركة
مصنع الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

العربية للأنابيب تفوز بقعد من أرامكو بـ100 مليون ريال

ينعكس أثره المالي من الربع الأول والثاني لسنة 2023

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 100 مليون ريال.

وقالت العربية للأنابيب في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة العقد 10 أشهر.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي عليها من الربع الأول والثاني للسنة المالية 2023.

أرباح "بن داود" ترتفع 5% إلى 65.5 مليون ريال في الربع الأول شركات سوق السعودية أرباح "بن داود" ترتفع 5% إلى 65.5 مليون ريال في الربع الأول

وفي يناير الماضي، أعلنت العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة نحو 268 مليون ريال.

وتبلغ مدة العقد 13 شهراً، وينعكس أثره المالي من الربع الثالث لعام 2022 حتى الربع الأول لعام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة ثالثة في ليبيا بجانب الدبيبة وباشاغا.. هل تجد عاصمة؟ حكومة ثالثة في ليبيا بجانب الدبيبة وباشاغا.. هل تجد عاصمة؟
اكتشف المزيد