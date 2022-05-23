سوق السعودية
العربية للأنابيب تفوز بقعد من أرامكو بـ100 مليون ريال
ينعكس أثره المالي من الربع الأول والثاني لسنة 2023
أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 100 مليون ريال.
وقالت العربية للأنابيب في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة العقد 10 أشهر.
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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي عليها من الربع الأول والثاني للسنة المالية 2023.
وفي يناير الماضي، أعلنت العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة نحو 268 مليون ريال.
وتبلغ مدة العقد 13 شهراً، وينعكس أثره المالي من الربع الثالث لعام 2022 حتى الربع الأول لعام 2023.
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