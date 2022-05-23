"بروج" تحدد سعر الاكتتاب العام عند 2.45 درهم للسهم.. وتستقطب 7 مستثمرين أساسيين

قالت شركة بروج للبتروكيماويات اليوم الإثنين، إنها حددت سعر العرض للاكتتاب العام الأولي، والذي يظهر أنها قد تجمع نحو ملياري دولار في الصفقة، وضمنت سبعة مستثمرين أساسيين.

وحددت الشركة في بيان، سعر الطرح العام الأولي عند 2.45 درهم (0.67 دولار) للسهم، مما يعني أن قيمة الأسهم 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنها حصلت على التزام إجمالي بنحو 570 مليون.

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وبدأت اليوم فترة الاكتتاب على أسهم الشركة من خلال طرح 10% من رأسمالها، ما يعادل 3 مليارات سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، و2% لموظفي شركات مجموعة أدنوك وبورياليس وADP وPTE المقيمون في الإمارات.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 28 مايو 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) حتى نهاية يوم 30 مايو 2022.

ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 3 يونيو 2022.

يشار إلى أن "بروج" هي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكتها النمساوية للكيماويات بورياليس.