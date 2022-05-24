"أدنوك" و"بي.بي" و"مصدر" توقع اتفاقية شراكة جديدة في مجال الطاقة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الثلاثاء، أنها ستعزز شراكتها الجديدة مع شركتي بي.بي النفطية ومصدر للطاقة النظيفة في مجال الطاقة عبر تطوير مراكز هيدروجين أخضر وتكنولوجيا.

وأفادت "أدنوك" في بيان، بأنها انتقلت مع "بي.بي" إلى مرحلة تصميم مشروع "إتش 2 تيسايد" للهيدروجين منخفض الكربون، وهو أول استثمار لها في المملكة المتحدة.

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وتشمل الشراكات الأخرى دراسات جدوى لمشروع منخفض الكربون في الإمارات وتوسيع الشراكة بين أدنوك وبي.بي ومصدر لاستكشاف إنتاج وقود الطيران المستدام من النفايات المنزلية والهيدروجين الأخضر في أبوظبي.