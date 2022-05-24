.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"معادن" ضمن قائمة "فوربس" لأكبر 2000 شركة عامة في العالم

  • الخط
شركة التعدين العربية السعودية معادن
شركة التعدين العربية السعودية معادن
سوق السعودية

"معادن" ضمن قائمة "فوربس" لأكبر 2000 شركة عامة في العالم

بناءً على قيمة الأصول والقيمة السوقية وصافي الأرباح والإيرادات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أَدرجت "فوربس"، شركةَ التعدين العربية السعودية "معادن" ضمن قائمة فوربس 2022 لأكبر 2000 شركة عامّة في العالم، بناءً على قيمة الأصول والقيمة السوقية وصافي الأرباح والإيرادات.

وضمت القائمة 40 شركة عربية بينها 16 شركة سعودية.

وأوضحت "معادن" أن هذا الإنجاز، يأتي نتجية الالتزام العالي بمعدلات الإنتاج وخدمة العملاء، حيث تصل منتجات "معادن" إلى أكثر من 21 دولةً حول العالم، ما أسهم بزيادة واضحة في النتائج المالية.

"روابي للطاقة" تبحث تدبير تمويل بـ500 مليون دولار قبل طرح عام محتمل في السوق السعودي شركات سوق السعودية "روابي للطاقة" تبحث تدبير تمويل بـ500 مليون دولار قبل طرح عام محتمل في السوق السعودي

كما حققت "معادن" أخيراً، ارتفاعا يقدر بـ69% في القيمة السوقية للعلامة التجارية، حيث تقدر بقيمة تزيد على 1.8 مليار ريال، لتصبح بذلك أعلى علامة تجارية لشركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط.

وتركز خطة "معادن" الاستراتيجية على تنويع محفظتها من حيث زيادة المعادن المستخرجة، إضافة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

يشار إلى أن "معادن"، هي إحدى أسرع شركات التعدين نمواً على الصعيد العالمي، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وقد احتلت مركزاً مرموقاً ضمن أكبر 10 شركات تعدين عالمية وفقاً لقيمتها السوقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا
اكتشف المزيد