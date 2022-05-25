"بلدنا" القطرية ترفع حصتها في جهينة المصرية إلى 10%

أعلنت شركة بلدنا القطرية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت نسبة ملكيتها في أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، المدرجة في البورصة المصرية، إلى 10.138%، وهو ما يعادل 95.44 مليون سهم.

وقالت "بلدنا" في بيان للبورصة القطرية، إن إجمالي قيمة استثمارها في جهينة بلغ حتى الآن 635 مليون جنيه.

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وأشار البيان إلى أن بلدنا تمكنت من تجميع هذه النسبة من خلال مجموعة من المعاملات كان أولها في 13 يوليو/تموز الماضي وآخرها أمس الثلاثاء، حيث اشترت 1.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 12.4 مليون جنيه.

كانت شركة "بلدنا" القطرية، قد استحوذت في مارس الماضي على نحو 5% من أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، من خلال عدة عمليات شراء للأسهم من السوق بعدد 47.12 مليون سهم باستثمار بلغت قيمته 285.80 مليون جنيه، بما يعادل 67.08 مليون ريال قطري.

وأوضحت "بلدنا" في بيان سابق، أنه وفقاً للاستراتيجية التي طورتها، فإنها ترغب في مواصلة مسار نموها في قطاع الأغذية والمشروبات داخل دولة قطر، إضافة إلى التوسع في دول أخرى خارج الدولة؛ وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة الأمر الذي يعزز من قيمة حقوق المساهمين.