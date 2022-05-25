تعليق تداول سهم "الصقر للتأمين" في سوق السعودية لجلسة واحدة
لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 خلال المدة النظامية
أعلنت "تداول السعودية" عن تعليق تداول سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة توافق اليوم الأربعاء.
وقالت "تداول السعودية"، إن ذلك بسبب عدم التزام شركة الصقر للتأمين التعاوني بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
وأضافت أن تداول سهم الشركة يستأنف لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 26 مايو 2022، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأربعاء 22 يونيو 2022.
وأوضحت أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من يوم الخميس 23 يونيو 2022، حتى إعلان الشركة عن القوائم المالية.
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