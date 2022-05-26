سوق السعودية
شركة تابعة لـ"مهارة" تستحوذ على 40% من تطبيق "سرور"
بعد انتهاء الفحص النافي للجهالة
أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن توقيع شركة مسار النمو للاستثمار، والمملوكة لشركة "مهارة" بنسبة 100%، لاتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 40% من حصص الملكية في شركة سلس للتجارة والتسويق المالكة والمشغلة لتطبيق "سرور".
وقالت شركة "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن شركة مسار النمو للاستثمار ستتقدم للجهات الرسمية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة للحصول على عدم الممانعة من إتمام عملية الاستحواذ وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات فيما يخص ذلك والإجراءات الخاصة بنقل الحصص.
مادة اعلانية
وأضافت أنها انتهت من الفحص النافي للجهالة.
اقرأ أيضاً
-
مساهمو "تبوك الزراعية" يرفضون القوائم المالية وإبراء ذمة مجلس الإدارةبلغت نسبة الحضور 8.2% شركات
-
"الرياض ريت" يجدد عقد إيجار مقر أكاديمية الاتصالات السعودية بـ5.22 مليون ريال سنوياًلمدة 5 سنوات تنتهي في 7 أغسطس 2027 الأسواق العقارية
-
"رويترز": اتفاق صندوق النقد ينتظر إلغاء باكستان سقف أسعار الوقودبعد اختتام محادثات بين الجانبين في الدوحة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية