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شركة تابعة لـ"مهارة" تستحوذ على 40% من تطبيق "سرور"

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مهارة للموارد البشرية مناسبة
شعار شركة مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"مهارة" تستحوذ على 40% من تطبيق "سرور"

بعد انتهاء الفحص النافي للجهالة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن توقيع شركة مسار النمو للاستثمار، والمملوكة لشركة "مهارة" بنسبة 100%، لاتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 40% من حصص الملكية في شركة سلس للتجارة والتسويق المالكة والمشغلة لتطبيق "سرور".

وقالت شركة "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن شركة مسار النمو للاستثمار ستتقدم للجهات الرسمية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة للحصول على عدم الممانعة من إتمام عملية الاستحواذ وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات فيما يخص ذلك والإجراءات الخاصة بنقل الحصص.

وأضافت أنها انتهت من الفحص النافي للجهالة.

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