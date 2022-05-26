"أنابيب الشرق" تتحول لخسارة سنوية بـ3.25 مليون ريال

تحولت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" إلى الخسارة بنحو 3.25 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 148.27 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للخسارة يعود إلى تسجيل إيرادات بقيمة 597 مليون ريال في العام المالي 2022، بانخفاض قدره 36% على أساس سنوي مقارنة بـ 936 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

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وأرجعت انخفاض الإيرادات إلى تأجيل بعض المشاريع الرئيسية من قبل أهم العملاء، بسبب جائحة كورونا، واضطرابات سلاسل التوريد المتصلة بها.

وانخفض حجم مبيعات الأنابيب بنسبة 26% و23% لمبيعات التغليف 23%، وانخفض سعر بيع الطن بمقدار 600 ريال للأنابيب و16 ريالا لمبيعات التغليف.

وذكرت "أنابيب" الشرق"، أن إجمالي الربح بلغ 35 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، منخفضاً بنسبة 85% على أساس سنوي مقارنة بـ 230 مليون ريال في السنة المالية السابقة، ويعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض حجم الإنتاج والتأثير السلبي من الارتفاع الملحوظ في تكلفة المبيعات للطن، مدفوعةً بالزيادة غير العادية في أسعار المواد الخام الرئيسية.