بنكا الأهلي ومصر يوقفان شهادات الـ18%.. وإطلاق شهادة جديدة بهذا العائد

أوقف بنكا الأهلي ومصر الشهادات ذات العائد المتميز بعائد 18%.

وقرر البنكان زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلاً من 11%؜ ويصرف العائد شهريًا، بحد أدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

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وحققت شهادات الـ18% المستهدف منها بمبلغ حوالي 755 مليار جنيه لدى البنكين، حيث بلغت حصيلة شهادة الـ18%؜ مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل اليوم الاثنين.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%، و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.