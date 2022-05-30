مجلس إدارة "سهل" يقرر توزيع أرباح نقدية بـ7.74% عن 2021
الشركة دعت المساهمين إلى تحديث بياناتهم لدى البنوك
أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" عن موافقة مجلس إدارتها أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.74% من رأس المال (0.774 ريال للسهم) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية تداول يوم 31 مايو 2022.
ودعت الشركة مساهميها إلى تحديث بياناتهم لدى البنوك التي يوجد فيها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
وبالنسبة للمساهمين الأجانب غير المقيمين، قالت الشركة إن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
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