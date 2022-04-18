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إدراج وبدء تداول أسهم "سهل" في سوق السعودية.. الأربعاء

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شعار السعودية لتمويل المساكن سهل
شعار السعودية لتمويل المساكن
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "سهل" في سوق السعودية.. الأربعاء

برمز تداول 1183

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الأربعاء المُقبل.

وقالت في بيان، إن الشركة السعودية لتمويل المساكن ستكون برمز تداول 1183 وبالرمز الدولي SA15HG50IFH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعوداً وهبوطاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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كانت الشركة السعودية لتمويل المساكن قد طرحت 30 مليون سهم عادي من أسهم الشركة (أسهم الطرح)، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

وحددت سعر الطرح النهائي بـ20 ريالا للسهم الواحد وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية بلغت 50 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة تغطية الأفراد 2644%.

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