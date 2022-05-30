"يوتيكو" تعين بنوكاً لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي محتمل في دبي

قامت شركة "يوتيكو" Utico التي تختص بتقديم خدمات الكهرباء والمياه، بتعيين كل من "غولدمان ساكس" وHSBC وStandard Chartered، لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي محتمل هذا العام في سوق دبي المالي.

وأشارت الشركة إلى أنها تنظر أيضا بإدراج مزدوج، بالإضافة إلى إعادة شراء الأسهم.

مادة اعلانية

وتشارك بنوك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وسيتي غروب في الطرح.

قال المؤسس والعضو المنتدب لشركة Utico، ريتشارد مينيزيس: "كجزء من الاستعدادات للاكتتاب العام، تجري تغييرات في الأسهم حيث يجري تجميعها".

وأضاف أن "المحادثات جارية مع صندوق رئيسي ومستثمر للاستحواذ على الشركة بنسبة 100% من مستثمريها الحاليين، وطرحها للاكتتاب العام في الربع الرابع من هذا العام".

استمر ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط باكتساب القوة حتى مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وتشدد البنوك المركزية، والتضخم المرتفع، مما أدى إلى الحد من مبيعات الأسهم في بقية العالم. ونجحت المنطقة إلى حد كبير في تفادي الاضطرابات، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات الأسهم الكبيرة إلى أسواق الخليج.

يشار إلى أن Utico تتبع لمجموعة RMB Group التي يقع مقرها في أبوظبي، وتشمل خدماتها الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية ومعالجة المياه المبتذلة.