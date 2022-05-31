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بريطانيا تلغي عقدا مع P&O المملوكة لمواني دبي العالمية.. لهذا السبب!

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اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تلغي عقدا مع P&O المملوكة لمواني دبي العالمية.. لهذا السبب!

إلغاء العقد جاء بعد قيام الشركة بتسريح 800 موظف وتوظيف غيرهم بأجور أقل

دبي - العربية.نت

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ألغت وزارة الداخلية البريطانية عقدا مع شركة P&O Ferries بأثر فوري في أحدث خطوة ضد الشركة المملوكة لمواني دبي العالمية.

جاء ذلك بعد قرار P&O فصل 800 موظف في مارس، لتعود بعدها الشركة لتوظيف غيرهم بأجور أقل.

وكان العقد المذكور يقضي بتأمين خدمات السفر في حالات الطوارئ إلى المواني المجاورة حيث يعمل الموظفون البريطانيون لضبط حركة مرور الأشخاص والبضائع من بلجيكا وفرنسا إلى بريطانيا.

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منذ ذلك الحين، يعمل وزير النقل البريطاني لإدخال تشريعات تضمن أن مشغلي العبارات للمواني البريطانية يدفعون الحد الأدنى الوطني للأجور إلى جانب فتح تحقيق في حادثة P&O.

هذا وكان سلطان أحمد بن سليم رئيس مواني دبي العالمية قد قال لصحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي إن الوقت قد فات لعكس القرار. مضيفًا أن الحكومة لا تستطيع فعل أي شيء لأنه في الماضي.

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