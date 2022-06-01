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أكوا باور توصي بتوزيع أرباح نقدية 7.7% عن 2021

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أكواباور
شركة أكوا باور
سوق السعودية

أكوا باور توصي بتوزيع أرباح نقدية 7.7% عن 2021

بواقع 0.77 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكوا باور عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2021، بإجمالي نحو 562.95 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة نحو 731.099 مليون سهم.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.77 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.7%.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقا، وأيضاً إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

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