أكوا باور توصي بتوزيع أرباح نقدية 7.7% عن 2021

أعلنت شركة أكوا باور عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2021، بإجمالي نحو 562.95 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة نحو 731.099 مليون سهم.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.77 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.7%.

مادة اعلانية

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقا، وأيضاً إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.