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خسائر "عذيب للاتصالات" السنوية تتراجع 2% إلى 37.4 مليون ريال

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عذيب للاتصالات
شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو"
سوق السعودية

خسائر "عذيب للاتصالات" السنوية تتراجع 2% إلى 37.4 مليون ريال

بدعم من ارتفاع المبيعات

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو" بنسبة 2.25% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، إلى نحو 37.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 38.26 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية وانخفاض خسائر انخفاض الأصول الثابتة وانخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، على الرغم من ارتفاع مصاريف تكلفة الإيرادات ومصاريف البيع والتسويق وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وأضافت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 16 مليون ريال كما في 31 مارس 2022 والتي تمثل 17.78% من رأس مال الشركة.

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