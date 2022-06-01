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هيئة سوق السعودية تقر طلب "فواز الحكير" خفض رأس مالها 45%

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شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه - الحكير
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه - الحكير
سوق السعودية

هيئة سوق السعودية تقر طلب "فواز الحكير" خفض رأس مالها 45%

سيصبح رأس المال بعد التخفيض 1.14 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه تخفيض رأس مالها من 2.1 مليار ريال إلى 1.14 مليار ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 210 ملايين سهم إلى 114.8 مليون سهم.

وقالت الهيئة إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة، لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كافٍ لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

كان مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه قد أقر في 10 مارس الماضي، بالتمرير تعديل توصيته إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال، لتصبح التوصية بتخفيض رأس مال الشركة إلى 1.147 مليار ريال.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير مترتب على تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو عملياتها أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وأوضحت أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مال الشركة من 1.147 مليار ريال إلى 2.15 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 1000 مليون ريال عند الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال.

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