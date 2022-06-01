.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الداخلية" السعودية ترسي مشروعاً بـ206.7 مليون ريال على شركة علم

  • الخط
شركة علم
شركة علم
سوق السعودية

"الداخلية" السعودية ترسي مشروعاً بـ206.7 مليون ريال على شركة علم

خاص بالتجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة علم، اليوم الأربعاء، عن استلامها تبليغ ترسية مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني مع وزارة الداخلية السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المشروع بقيمة نحو 206.74 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة رائد بن عبدالله بن أحمد، وعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، وهي مصلحة غير مباشرة.

خسائر "عذيب للاتصالات" السنوية تتراجع 2% إلى 37.4 مليون ريال شركات سوق السعودية خسائر "عذيب للاتصالات" السنوية تتراجع 2% إلى 37.4 مليون ريال

وأوضحت شركة علم، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه لا سيما تاريخ توقيع العقد والأثر المالي له على الشركة، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف، حيث إن التبليغ بالترسية للمشروع لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم وفاة مصابين بـ"جدري القردة".. "الصحة العالمية": لن يصبح جائحة عالمية رغم وفاة مصابين بـ"جدري القردة".. "الصحة العالمية": لن يصبح جائحة عالمية
اكتشف المزيد