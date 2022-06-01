"الداخلية" السعودية ترسي مشروعاً بـ206.7 مليون ريال على شركة علم
خاص بالتجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني
أعلنت شركة علم، اليوم الأربعاء، عن استلامها تبليغ ترسية مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني مع وزارة الداخلية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المشروع بقيمة نحو 206.74 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة رائد بن عبدالله بن أحمد، وعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، وهي مصلحة غير مباشرة.
وأوضحت شركة علم، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه لا سيما تاريخ توقيع العقد والأثر المالي له على الشركة، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف، حيث إن التبليغ بالترسية للمشروع لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
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