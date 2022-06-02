أسمنت ينبع توصي بتوزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022 بإجمالي نحو 118.125 مليون يال، لعدد 157.5 مليون سهم.

وقالت أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

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وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 30 يونيو 2022.