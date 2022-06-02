الكابلات السعودية توصي بخفض رأس المال لـ66.7 مليون ريال ثم زيادته 599%

أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس التوصية للجمعية العامة غير العادية، بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح نحو 66.73 مليون ريال، مقارنة بنحو 262.31 مليون ريال قبل التخفيض بنسبة 74.6%.

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ويصبح عدد الأسهم بعد التخفيض نحو 6.67 مليون سهم، مقارنة بنحو 26.23 مليون سهم قبل التخفيض.

وأضافت الكابلات السعودية، أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة 100% من الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2022 بقيمة نحو 195.58 مليون ريال.

وتكون طريق تخفيض رأس المال عبر إلغاء نحو 19.56 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 0.7456 سهم لكل 1 سهم. ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 466.73 مليون ريال، بنسبة زيادة 599%.

وذلك عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 40 مليون سهم، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة نحو 46.67 مليون سهم، بدلاً من 6.67 مليون سهم قبل الزيادة.

وأوضحت أن زيادة رأس المال بغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.

وستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.