.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الحمادي" توصي بتوزيع 4% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني من 2022

  • الخط
الحمادي للتنمية والاستثمار
فرع تابع لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار
سوق السعودية

"الحمادي" توصي بتوزيع 4% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني من 2022

بواقع 0.40 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 48 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم.

وقالت "الحمادي" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأربعاء 8 يونيو 2022 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 19 يونيو 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش
اكتشف المزيد