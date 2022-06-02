"الحمادي" توصي بتوزيع 4% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 48 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم.

وقالت "الحمادي" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأربعاء 8 يونيو 2022 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 19 يونيو 2022.