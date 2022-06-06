"بوبا العربية" تعتزم توزيع 45% أرباحاً نقدية عن 2021
بحصة 4.5 ريال للسهم
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021، بإجمالي نحو 540 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم.
وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 4.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 45%.
وتستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية حيث تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
كان صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 10.1% إلى 625.57 مليون ريال في 2021، مقابل 696.13 مليون ريال في 2020.
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