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هيئة "الزكاة" تقبل اعتراض "أميانتيت" على سداد مبالغ بـ 150 مليون ريال

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أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"
سوق السعودية

هيئة "الزكاة" تقبل اعتراض "أميانتيت" على سداد مبالغ بـ 150 مليون ريال

من إجمالي فروقات زكوية بمبلغ 231 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، اليوم الثلاثاء، عن استلامها خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصدور قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بقبول بعض اعتراضات الشركة على البنود المذكورة في الاعتراضات ورفض بعض البنود الأخرى في الفروقات الزكوية عن سنوات سابقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن مجموع المبالغ التي وافقت اللجنة على اعتراض الشركة عليها تبلغ قيمتها نحو 150 مليون ريال، علما بأن الشركة تحتفظ بمخصص يغطي المبالغ التي لم يتم قبول الاعتراض عليها.

وأشارت إلى أن هذا القرار قابل للاستئناف من الطرفين خلال 30 يوماً من تاريخ استلام القرار أي من تاريخ 6 يونيو 2022، وبناءً عليه فإن الشركة سوف تقوم ببذل أقصى جهودها وتقديم استئناف للاعتراض على البنود التي لم يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.

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وأضافت "أميانتيت"، أنها سوف تحدد وتعلن عن الأثر المالي النهائي وأي تطورات جوهرية في حينه.

تعود القضية إلى 20 ديسمبر 2020، حينما استلمت خطابات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ وقدره 231 مليون ريال عن الأعوام من 2015 إلى 2018.

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