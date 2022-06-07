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"ذيب للسيارات" تعتزم توزيع 4.9% أرباحاً نقدية عن الربع الأول

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ذيب لتأجير السيارات
شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب"
سوق السعودية

"ذيب للسيارات" تعتزم توزيع 4.9% أرباحاً نقدية عن الربع الأول

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.49 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 21.07 مليون ريال عدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 43 مليون سهم.

وقالت شركة "ذيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.49 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.9%.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 6 يوليو 2022.

كان صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب"، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة بنسبة 63.99% في الربع الأول من 2022، إلى 42.59 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 25.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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