أرباح "عطاء" تتراجع 43% إلى 3.6 مليون ريال في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة عطاء التعليمية بنسبة 43.09% في الربع الثالث من السنة المالية للشركة بنهاية أبريل 2022، إلى نحو 3.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 6.3 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "عطاء" بنسبة 144.6% مقارنة بأرباح نحو 1.48 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية للشركة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في الربع الثالث المنتهي في 30 أبريل 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات التشغيلية بنسبة 153% نتيجة إضافة الشركات المستحوذ عليها، وهي شركة مدارس الوسط الأهلية للتعليم والتدريب، وشركة مدارس العلم العالمية، وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، وعودة الدراسة حضوريا مما ترتب علية زيادة أعداد الطلاب 15.5 ألف طالب مقارنة بالعام الماضي، وذلك مقابل ارتفاع الإيرادات بنسبة 122% عن العام الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الإيرادات بنسبة تقل عن نسبة ارتفاع التكلفة يعود للطبيعة الخاصة بإثبات الإيراد الخاص بشركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب "قطاع التدريب" التابعة للمجموعة العربية المستحوذ عليها العام الحالي، وذلك لاختلاف طبيعة إثبات إيرادات قطاع التدريب في اثبات إيراداته والتي تتركز في أشهر الصيف (مايو، يونيو، يوليو، وأغسطس) مما ترتب علية تحقيق خسائر في هذا القطاع في الفترة المالية الحالية، وارتفاع الحد الأدنى لأجور المعلمين السعوديين.

وكذلك ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 117% عن العام الماضي نتيجة توحيد القوائم المالية مع الشركات المستحوذ عليها العام الحالي وهي شركة مدارس الوسط الأهلية للتعليم والتدريب، وشركة مدارس العلم العالمية، وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 أبريل الماضي، ارتفع صافي أرباحها بنسبة 304.18% إلى 71.34 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 17.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.