مجلس إدارة "اس تي سي" يوصي بزيادة رأس المال 150% لـ50 مليار ريال

قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال اس تي سي بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن رأس المال قبل الزيادة 20 مليار ريال، وسيصبح بعد الزيادة 50 مليار ريال.

مادة اعلانية

وتهدف زيادة رأس المال إلى دعم اس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.