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"غازكو": لا أثر مالياً لتعديل سعر غاز البترول المسال

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شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو - الشعار الجديد
شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"
سوق السعودية

"غازكو": لا أثر مالياً لتعديل سعر غاز البترول المسال

اعتباراً من 11 يونيو 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، اليوم الأحد، عن تلقيها خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال اعتباراً من 11 يونيو 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

وأكدت شركة "غازكو"، في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، على الالتزام بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل شركة أرامكو.

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كانت أرامكو قد عدلت أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال لشهر يونيو الجاري ليصبح سعر اللتر 0.81 ريال، و0.90 ريال على التوالي.

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